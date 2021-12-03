Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken devrildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme: Tablo açıklandı Bakan Kocadan bir kez daha aşı vurgusuCovid-19'da sıcak gelişme: Tablo açıklandı! Bakan Koca'dan bir kez daha 'aşı' vurgusu#Koronavirüs
İrfan Can Kahvecinin cezası belli olduİrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! #Fenerbahçe
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...#Fahrettin Koca
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Tahkimden Fatih Terim kararı İtiraz...Tahkim'den Fatih Terim kararı! İtiraz...#Galatasaray
Uçakla seyahat edecekler, dikkat THYden uyarı geldiUçakla seyahat edecekler, dikkat! THY'den uyarı geldi#THY
Şam rejimine flaş tepki Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruzŞam rejimine flaş tepki! Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruz#Dışişleri Bakanlığı
M.United-Arsenal maçında ilginç anlar Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...M.United-Arsenal maçında ilginç anlar! Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...#Manchester United
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi? #Altın Fiyatları
Birlikte yaşadığı kadını 104 yerinden bıçakladı... Savunması şaşkına çevirdiBirlikte yaşadığı kadını 104 yerinden bıçakladı... Savunması şaşkına çevirdi#İzmir
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdinizDoktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'#CİMER
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunlarıÖzel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!#Will Smith
HABERLERGündem Haberleri

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken devrildi

#Kaza#Kaçak Göçmen#Adana
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken devrildi

Adana'da içinde çok sayıda Afgan uyruklu kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, polisten kaçtığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tatla atarak pamuk tarlasına devrildi. Kaza sonrası pamuk tarlasına kaçan göçmenlerden 5’i yakalandı.

Haberin Devamı

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giren Afganistan uyruklu göçmenlerin kente giriş yapacağı bilgisini aldı. Kaçak göçmenlerin taşındığı 10 VZ 220 plakalı minibüsü yakalamak için merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu’nda beklemeye geçen ekipler, aracın geçişini tespit ettikten sonra durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Minibüsün peşine takılan ekip, telsiz anonsuyla aracın kaçış güzergahlarında önlem alınmasını istedi. Ara yollardan Göztepe Mahallesi’ne giren minibüs, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi’ne doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, pamuk tarlasına devrildi.

POLİS, PAMUK TARLASINDA GÖÇMEN ARADI

Kazanın sonrası aracı terk eden göçmenler, gecenin karanlığında pamuk tarlasına dağıldı. Polisler, ellerinde fenerlerle pamuk tarlasına girerek göçmenleri aradı. Pamuk fidelerinin arasına saklanan 5 göçmen, polis ekiplerince yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen göçmenler, ambulansta tedavi edildi. Kaçan sürücü ve diğer kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Kaçak Göçmen#Adana

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs