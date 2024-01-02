Kaçak göçmenleri taşıyan araç, polis aracına çarptı: 4'ü polis 18 yaralı

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Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Körfez gişeleri mevkii İstanbul yönünde meydana geldi. Otoyolda devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 GRA 929 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan hafif ticari araç ile polis arasında kovalamaca başladı. Şüpheli aracı bir süre kovalayan ekipler aracı durdurmak için hamle yaptıkları sırada, şüpheli araç kendisini kovalayan 2 polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.