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Kaçak göçmenleri sınır illerden İstanbul'a getiren 2 şüpheli tutuklandı

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#İstanbul#Avcılar#Kaçak Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 09:18

İstanbul Avcılar’da cipten indikten sonra ara sokaklara giren kaçak göçmenlerin görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Polis ekipleri 18 kaçak göçmeni yakalarken yapılan incelemelerde göçmenlerin indiği cipin daha önce çok kez sınır illere gittiği tespit edildi. 2 şüphelinin kaçak göçmenleri sınırdan alıp, ücret karşılığında Edirne Lalapaşa götürmek için anlaştıkları belirlendi. 2 şüpheli tutuklanırken, operasyonla yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir cipten çok sayıda kaçak göçmen indiğini gördü. Videoyu inceleyen ekipler, olayın Avcılar’da gerçekleştiğini saptadı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen polis, 18 düzensiz göçmen yakaladı.

Ekipler, kaçak göçmenleri Avcılara getiren kişi ya da kişilerin de yakalanması için incelemelerine devam etti. Yapılan çalışmalarda göçmenlerin indiği cipin daha önce çok kez sınır illere gittiği tespit edildi. A.A.A.’nın kullandığı aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, aracı Esenyurt’ta durdurdu. Araçtaki A.A.A. ve G.A. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler burada polise kaçak göçmenleri sınırdan aldıklarını, ücret karşılığında Edirne Lalapaşa götürmek için anlaştıklarını itiraf etti. Operasyonla yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüpheliler A.A.A ve G.A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#İstanbul#Avcılar#Kaçak Göçmen

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