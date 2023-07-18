Kaçak göçmenlere operasyon

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Kaçak göçmenlere yönelik polis ve jandarma birimlerinin operasyonları hız kesmeden sürüyor. İstanbul’da polis, kaçakları diğer illerden İstanbul’a, İstanbul’dan da sınırdaki illere taşıyan organizatörlere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 20 organizatörden tümünün kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan kaçak organizatörler, polisin bu konuda kararlılığını gösterir şekilde elleri önden plastik kelepçeli halde Tuzla’daki Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

107 Kaçak SINIR DIŞI

Kocaeli’de de polis ve jandarma ekipleri tarafından farklı zamanlarda Afganistan, Pakistan ve Suriye’den geldiği belirlenen 107 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’ne götürülen göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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KİLİS’TE 20 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Öte yandan Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ocak ayından bu yana Suriye sınır hattında 835 düzensiz göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. 48 organizatör ile 1405 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörlerin 20’si tutuklandı, 28’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler ise yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

