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Kaçak göçmenlere denizde ve karada operasyon

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#Çanakkale#Kaçak Göçmen#Operasyon
Kaçak göçmenlere denizde ve karada operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 07:00

Çanakkale’de Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan kaçak göçmenle mücadele çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda geçen pazar gecesi merkez ve Ezine ilçesinde operasyon düzenlendi.

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Şüphe üzerine takip edilen araçların içerisinde yapılan aramalarda 182 kaçak göçmen ile organizatör oldukları şüphesiyle M.Ş.T., H.N., T.Ş., Y.P. ve H.B. yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Jandarmada ifadeleri alınan H.N. ve T.Ş. serbest bırakıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.T., Y.P. ve H.B. ise hâkimlikçe tutuklandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ise aynı gece Ayvacık ilçesi açıklarında 5 farklı noktada kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Botları tarafından lastik botlarda bulunan 69’u çocuk 169 kaçak göçmen yakalandı.

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#Çanakkale#Kaçak Göçmen#Operasyon

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