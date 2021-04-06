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Gündem
Derya EVREN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Kaçak göçmenler kamyonet kasasında yakalandı! 'Düğüne geldik' demişler

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Kaçak göçmenler kamyonet kasasında yakalandı! 'Düğüne geldik' demişler

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan uygulamada bir kamyonetin kasasında yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Afgan göçmen yakalandı. Göçmenlerin bir yakınlarının düğününe katılmak için Türkiye’ye girdiklerini söyledikleri öğrenilirken, kamyonet şoförü F.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca farklı bölgelerdeki uygulama noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Pazar günü Bursa-İzmir kara yolu Acemler mevkisinde denetim yapan ekipler, sürücü dışında içerisinde 8 kişinin bulunduğu 55 RV 051 plakalı kamyoneti durdurdu.

Polis ekipleri, kamyonet sürücüsü F.B.'den izin belgesi istedi. F.B.'nin belge gösterememesi üzerine ekipler kamyonetin kasasındaki 6 kişi ile sürücü ve yanındaki 2 kişiyi incelemeye aldı. Polis, sürücü dışında üzerinden kimlik çıkmayan 8 kişinin yurda kaçak yollarla giren Afganistan vatandaşı olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü ve 8 kaçak göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne götürülerek sınır dışı edildi. Kaçak göçmenlerin Türkiye’de yaşayan bir yakınlarının düğünü için Türkiye'ye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü F.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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