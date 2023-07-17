Kaçak göçmene kaçış yok

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Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde kaçak göçmenlere karşı denetimler tüm hızıyla sürüyor. Kocaeli ve çevresindeki illerde İl Göç İdaresi’ne bağlı ekiplerce yakalanıp Kocaeli Geri Gönderme Merkezi’ne getirilen 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmen için sınır dışı işlemleri yapıldı. Kaçak göçmenler, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’ndan Afganistan Hava Yolları’na ait uçak ile ülkelerine gönderildi. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce, bu yıl toplam 2 bin 668 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin ülkesine gönderildiği bildirildi.

BASMANE OPERASYONU

İzmir’de polis, kaçak göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu Konak ilçesi Basmane semtine operasyon düzenledi, 170 kişiyi yakaladı. İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 170 kaçak göçmen, sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.





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İSTANBUL’DA 10 İLÇE

Bu arada Göç İdaresi Başkanlığı, 'İstanbul'da 39 ilçenin yabancıların ikamet izinlerine kapatıldığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, şu anda 10 ilçenin yeni ikamet izni başvurusuna kapalı olduğunu duyurdu. Başkanlığın, mekânsal yoğunlaşmanın önüne geçilmesi amacıyla dönemsel olarak illerde yabancı nüfusuna ilişkin yoğunluk analizleri yaptığı ve seyreltmeye yönelik tedbirler aldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:



“Bu kapsamda; İstanbul, 2019 yılında geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıt işlemlerine kapatılmıştır. 2021 yılı ocak ayında İstanbul'un Fatih ve Esenyurt ilçeleri yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır. 2022 yılı ekim ayında yapılan değerlendirme sonucunda, Fatih ve Esenyurt ilçelerinin yanı sıra Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri de yeni ikamet izni başvurularına kapatılmıştır.

KRİTER YÜZDE 20

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1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla tüm illerimizde yabancı yoğunluğunun Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı toplam 63 ilde 1169 mahalle yeni yabancı kaydına kapatılmış olup İstanbul ilimizde kapalı mahalle sayısı 54'tür. Açıklamadan anlaşılacağı üzere İstanbul ilimizde 39 ilçenin ikamet iznine kapatıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup halihazırda 10 ilçe yeni ikamet izni başvurusuna kapalı durumdadır.”