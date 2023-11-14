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Kaçak göçmen faciası

Güncelleme Tarihi:

#İZMİR#Alaçatı#Kaçak Göçmen
Kaçak göçmen faciası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

İZMİR’in Alaçatı Kleopatra Koyu’nda dün 07.00 sıralarında, 13 kaçak göçmenin fırtınaya rağmen koydan denize botla açıldığı bilgisi sonrası Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri, çalışma başlattı.

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5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve botlarla yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “1’i deniz yüzeyinde, 5’i de karada olmak üzere toplam 6 kaçak göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 4, karada ise 1 kaçak göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kayıp düzensiz göçmenler olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 kara aracı daha sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır” denildi. Açıklamada kayıp 2 göçmenin bulunması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

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#İZMİR#Alaçatı#Kaçak Göçmen

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