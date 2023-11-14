Kaçak göçmen faciası

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5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve botlarla yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “1’i deniz yüzeyinde, 5’i de karada olmak üzere toplam 6 kaçak göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 4, karada ise 1 kaçak göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kayıp düzensiz göçmenler olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 kara aracı daha sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır” denildi. Açıklamada kayıp 2 göçmenin bulunması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.