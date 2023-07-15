Kaçak avı: 18 organizatör yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2ilde düzenlenen operasyonlarda, 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

İçişleri Bakanı Yerlikaya iki kentte 18 organizatörün yakalandığını duyurdu.

“Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve sınır birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.”

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İstanbul’da polis kaçak göçmen denetimlerini sürdürüyor.