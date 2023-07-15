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Kaçak avı: 18 organizatör yakalandı

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#Kaçak Göçmen#Ali Yerlikaya#Kaçak Göçmen Organizatör
Kaçak avı: 18 organizatör yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2ilde düzenlenen operasyonlarda, 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

Kaçak avı: 18 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya iki kentte 18 organizatörün yakalandığını duyurdu.

“Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve sınır birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.”   

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Kaçak avı: 18 organizatör yakalandı

İstanbul’da polis kaçak göçmen denetimlerini sürdürüyor.

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#Kaçak Göçmen#Ali Yerlikaya#Kaçak Göçmen Organizatör

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