Kaçak akaryakıta üç operasyon

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Beyandışı olduğu tespit edilen 61 bin 606 metrik ton fuel oil ile birlikte 14 bin 553 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı ele geçirildi. İkinci operasyonda, başka konteyner gemisi incelendi. Ölçümde 110 bin 446 metrik ton fuel oil cinsi ile 22.59 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı beyan dışı olduğu tespit edildi.

EL KOYULDU

Son operasyonda ise iskeledeki gemiyi şüpheli gören ekipler gemiyi yakıt ölçüm sistemine tabi tuttu. Yapılan ölçümde beyan dışı olduğu tespit edilen 53 bin 532 metrik ton fuel oil cinsi akaryakıt ile 2 bin 859 metrik ton diesel oil deniz yakıtı yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 225 metrik ton fuel oil ve 40 metrik ton diesel oil cinsi olduğu tespit edilen denizcilik yakıtı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak denizcilik yakıtına el koyuldu.