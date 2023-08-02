×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kaçak akaryakıta üç operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Kaçak Akaryakıt#AMBARLI Limanı#İstanbul
Kaçak akaryakıta üç operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

AMBARLI Limanı'nda üç farklı kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. İlk operasyonda, konteyner gemisinden şüphelenen ekipler, gemiyi kontrole tabi tuttu.

Haberin Devamı

Beyandışı olduğu tespit edilen 61 bin 606 metrik ton fuel oil ile birlikte 14 bin 553 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı ele geçirildi. İkinci operasyonda, başka konteyner gemisi incelendi. Ölçümde 110 bin 446 metrik ton fuel oil cinsi ile 22.59 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı beyan dışı olduğu tespit edildi.

Kaçak akaryakıta üç operasyon

 

EL KOYULDU

Son operasyonda ise iskeledeki gemiyi şüpheli gören ekipler gemiyi yakıt ölçüm sistemine tabi tuttu. Yapılan ölçümde beyan dışı olduğu tespit edilen 53 bin 532 metrik ton fuel oil cinsi akaryakıt ile 2 bin 859 metrik ton diesel oil deniz yakıtı yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 225 metrik ton fuel oil ve 40 metrik ton diesel oil cinsi olduğu tespit edilen denizcilik yakıtı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak denizcilik yakıtına el koyuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaçak Akaryakıt#AMBARLI Limanı#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!