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Gündem
Muhammed Sami MARAL/ MUŞ (DHA)
Haber Giriş: 10.06.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Kâbus gibi! Çekirgeler Muş Ovası'na doğru ilerliyor, halk tedirgin...

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Muş'ta geçen yıl görülen çalı çekirgeleri, bu yıl da yüksek kesimlerde vatandaşların ve çiftçinin kâbusu oldu. Yol ve toprak yüzeyleri kaplayarak Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürüleri vatandaşları korkutuyor. Bölgeyi kaplayan çekirgelerin çayırları yiyip bitirdiğini söyleyen imam Yakup Ekici, ''Çayırları yiye yiye kocaman bir hale gelmişler. Bu çekirgelerin yönü de şehrin ovasına doğru. İnşallah ovaya ulaşmazlar. Çünkü burada çayır bırakmadılar'' dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın da ilaçlama ve yuvalarının yok edilmesi gibi çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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  • Çekirgeler Muş Ovasına doğru ilerliyor
  • Çekirgeler Muş Ovasına doğru ilerliyor
  • Çekirgeler Muş Ovasına doğru ilerliyor
  • Çekirgeler Muş Ovasına doğru ilerliyor
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Muş'ta geçen yıl görülen çalı çekirgeleri, bu yıl da yüksek kesimlerde araziyi kapladı. Özellikle sarp ve dağlık kesimlerin yanı sıra kent merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile 11 köy ve yaklaşık 30 mezranın bulunduğu Üçevler Grup köy yolunda görülen çekirge sürüleri, üreticileri endişelendiriyor.

Üçevler Grup köy yolu ile toprak yüzeylerini adeta kaplayarak şehrin ovasına doğru ilerleyen çalı çekirgeleriyle karşılaşan vatandaşlar, büyük bir korku yaşıyor. Bölgeyi kaplayan çekirgelerin çayırları yiyip bitirdiğini söyleyen Ağıllı Köyü imamı Yakup Ekici, “Çekirgeler bu bölgeyi istila etmiş durumda. Çayırları yiye yiye kocaman bir hale gelmişler. Bu çekirgelerin yönü de şehrin ovasına doğru. İnşallah ovaya ulaşmazlar. Çünkü burada çayır bırakmadılar. İnşallah devletimiz bunun için bir önlem alır" dedi.

Kâbus gibi Çekirgeler Muş Ovasına doğru ilerliyor, halk tedirgin...
İLAÇLAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, çekirgelerin istilaya dönüşmemesi noktasında başlatılan ilaçlama ve yuvalarının yok edilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çekirgelerin bölgenin doğal bir zararlısı olduğunu belirten Aydın, “Sürekli olarak mücadelemiz devam etmektedir. Devlet ve vatandaş işbirliğiyle yapılan bir mücadele şeklidir. İlacını bakanlığımızdan temin etmekteyiz. Alet ve makinasını il müdürlüğü olarak yine biz temiz etmekteyiz. Çiftçilerimizden sadece iş gücü olarak biz yararlanıyoruz. En çok çekirgenin görüldüğü alan Korkut ve Hasköy ilçemiz ile şehir merkezimizdir. Bulanık, Malazgirt ve Varto İlçesi'nde çok şükür çekirgenin zararlısı yoktur" diye konuştu.

Kâbus gibi Çekirgeler Muş Ovasına doğru ilerliyor, halk tedirgin...

Çekirgelerin kontrolleri altında olduğunu ifade eden Aydın, ilkbahar mevsimiyle birlikte başlattıkları mücadelenin sürdüğünü kaydetti. Çekirge yuvalarını imha ettiklerini kaydeden Aydın, şunları söyledi:
“Yuvası yarım metre karedir. Yarım metre kareye yaptığımız ufak bir müdahale ile çekirgenin binlerce dönüm alana yayılmasını engellemekteyiz. Çalı çekirgesi, ovaya inmeyen bir çekirgedir. Genellikle geven alanlarında, ormanlık alanlarda olur. Onlarla da mücadele ediyoruz. Ulaşabildiğimiz her noktaya çiftçilerimizle beraber sürekli olarak mücadele halindeyiz. İnşallah çiftçilerimize bir zarar vermeden Allah'ın izniyle engellemiş olacağız."

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