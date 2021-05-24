Bitlis'te çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu

Merkez ve ilçelere bağlı bazı köylerde bu yıl sürü halinde görülen çekirgeler, girdikleri arazilerde ekinlere zarar veriyor.

Boyları 3-6 santimetre arasında değişen ve ekinlerin yanı sıra ağaçlardaki meyveleri de yiyen çekirgeler, çiftçileri tedirgin ediyor.

İlde ilaçlama çalışması yürüten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de köylüleri bilinçsizce ilaç kullanmamaları konusunda uyarıyor.

''İKLİM ŞARTLARINDAN DOLAYI POPÜLASYON ÇOK FAZLA OLDU''

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ekrem Timur, AA muhabirine, çekirgelerin yerel türler olduğunu söyledi.

Düzenli ilaçlama yaptıklarını belirten Timur, şu ifadeleri kullandı:

"İklimsel şartlardan dolayı bu yıl bazı bölgelerde popülasyon çok fazla oldu. Bu bölgeleri ilaçlarla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Biyolojik mücadeleyle ilgili çeşitli projelerimiz mevcut. İlerleyen dönemlerde kimyasal ilaçlardan çok biyolojik mücadele safhasına geçmeyi planlıyoruz. Bunlar sadece bir tür değil, birkaç çeşit var. Üniversite ile ortaklaşa bunların türlerinin tespiti için çalışmalar yürütüyoruz. Bitkilerin yapraklarını yiyerek gelişmesini engelliyorlar. Bu yıl kurak geçtiği için tarım alanlarına indiler. Bazı popülasyonlarda tarım alanlarını tamamen yok ediyorlar."

''UÇMAYA BAŞLADIKLARINDA MÜCADELE MÜMKÜN DEĞİL''

Milyonlarca çekirgenin ürediği bölgelerde ilaçlama çalışması yapan ekipler, çekirgelerin ekili alanlara zarar vermeden üreme merkezlerinde ilaçlamalarını yapıyor. Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak, oluşturduğu ekiplerle Erler köyündeki ilaçlama faaliyetine katıldı.

Bu yılın kurak geçmesi nedeniyle çekirgelerin daha fazla ürediğine dikkati çeken Mutki Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak, çekirgelerin bu dönemde ilaçlanması gerektiğini, aksi halde uçmaya başladıklarında mücadelenin mümkün olmadığını söyledi.

Bayrak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her yıl bu dönemlerde çekirge ile ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. Kurak geçen bir yıl yaşıyoruz. Bu da çekirge gibi tarım zararlılarının bu bölgede üremesine neden oluyor. Sonbahar döneminde bu bölgedeki çiftçilerimize eğitim çalışmamızı yapmıştık. Çekirge ile ilgili alınması gereken tedbirleri de anlatmıştık. Bu dönem çekirgelerin tam çıkış dönemi bunlarla ilgili olarak nereden çıktığını, nerelerde ürediğini bize gelip bilgi verdiler. Bizlerde ekiplerimizle birlikte gelerek kimyasal ilaçlamamızı yaparak, daha tarlalara girmeden önlemlerimizi aldık. Yağış olmadığından dolayı çekirgelerde yeşil alanlara doğru ilerleme başladı. Çekirgeler henüz tam uçmadan önce ilaçlama yaptık. Eğer kanatlanıp uçmaya başlasalardı, mücadelemiz daha da zor olacak belki de çok zarar vereceklerdi."

Erler köyünden Seyithan Doğan, çekirgelerin köydeki ekinlere büyük zarar verdiğini, önlerine ne gelirse hepsini yiyip bitirdiğini söyledi. Yaklaşık 7 yıldır bu bölgede çekirge olduğunu, bu yıl Tarım ve Orman Müdürlüğünün zamanında gelerek ilaçlama yaptığını söyledi. Doğan, ekiplere teşekkür etti.

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