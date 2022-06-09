Kabloları çalıp, mahalleyi internetsiz bıraktılar

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Olay, 5 Haziran günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. 2 kişi, geldikleri sokakta iki elektrik direği arasındaki bir iletişim firmasına ait internet ve telefon kablolarını kesip, toplamaya başladı. Bu sırada durumu fark eden bir mahalleli, “Ne yapıyorsunuz?” diye bağırınca şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı. Sokaktan geçen motosikletli bir kişi, şüphelilerin peşine düştü. Bu kişi, motosikletini şüphelilerden birinin üzerine sürüp, durdurmaya çalışırken kaldırıma çarpıp düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.