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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

Kablo hırsızı kül tablasındaki parmak izinden yakalandı

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Kablo hırsızı kül tablasındaki parmak izinden yakalandı
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Konya'da bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları keserek çalan şüpheli, olay yerinde düşürdüğü sigara tablasındaki parmak izinden yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 gün içerisinde kent merkezinde bir telekomünikasyon firmasına ait telefon kablolarının kesilip çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla 6 farklı bölgede hırsızlık yapan şüphelinin 80 bin liralık zarar verdiği tespit edildi. Polis ekipleri, kabloların yakıldığı bir adreste sigara tablası buldu. Tabla üzerinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada, tabla üzerindeki parmak izinin hırsızlık suçundan poliste 3 suç kaydı bulunan Hasan Korkut'a (27) ait olduğu belirlendi. Korkut, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Korkut, olayları kiraladığı bir araçla gerçekleştirdiğini itiraf etti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Korkut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kablo hırsızı kül tablasındaki parmak izinden yakalandı

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