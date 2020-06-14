Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Gözler yeni alınacak kararlarda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında gündemin kritik maddelerinin bir kez daha ele alınması bekleniyor. Koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılıyor. Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması, nikah düğün salonlarının açılış tarihi gibi önemli konuları açıklamıştı. Corona virüs gelişmeleri devam ederken gözler bu hafta yapılacak iki kritik toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın pazartesi ya da salı günü yapılması beklenirken, Bilim Kurulu Toplantısı'nın çarşamba günü gerçekleşmesi ön görülüyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Video konferans üzerinden gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, geçtiğimiz hafta yüz yüze gerçekleşmişti. Toplantıda, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı izni ele alınmıştı. Kritik toplantısının bu hafta pazartesi ya da salı günü yapılması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı Bilim Kurulu Toplantısı'nın çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman detayları paylaşacağız