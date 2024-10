Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ saldırısının zamanlaması manidar

Haberin Devamı

Aziz milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İhanetlerin irademizi örselemesine müsaade yok. Azerbaycan ve Ermenistan'ın gösterdikleri samimi çabaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz müjdeli haberleri bir an önce almaktır. Kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz.



"FAHİŞ FİYAT KÖPÜĞÜ ORTADAN KALKTI"



İş dünyamızın ekonomi politikamıza desteğini görmek inancımızı daha da perçinledi. Bölgemizde artan gerilimlere rağmen ekonomimizin temel göstergelerindeki iyileşme devam ediyor. Her alanda gözle görülür artış söz konusu. Tüm dünyayla birlikte enflasyonda düşüş başladı. Fahiş fiyat köpüğü ortadan kalktı, kalkmaya devam ediyor. Etiket oyunlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, bineceğiz. Biz göreve geldikten sonra enflasyonu tek haneye indirerek, bunların istismar zeminini ellerinden aldık. Salgının yanı sıra biz doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılara maruz kaldık. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerini yaşadık. Rusya-Ukrayna savaşından ülkemizi uzak tutsak da ekonomik yansımalarından uzak tutamadık. Bunlar rantçıların ellerini ovuşturmalarına yol açmıştır. Türkiye kazandıkça bunlar kaybettikleri için tetikçileri ile hemen taarruza geçtiler. Bunları da yavaş yavaş püskürtüyoruz. Milletimiz yaşadığı onca zorluğa rağmen bize inanıyor. Allah'ın izniyle bu güveni boşa çıkarmayacağız. İş çevrelerimizle ve ihracatçılarımızla yakın istişare içinde süreci yürüteceğiz.



"DIŞ POLİTİKAMIZIN ANA OMURGASI TÜRKİYE EKSENİDİR"



Önceki hafta Scholz'u İstanbul'da ağırladık. Almanya'yla işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Ticaret hacmi hedefimiz 60 milyar dolar. İsrail'in katliamları gibi konularda fikir ayrılığımız olsa da Almanya, Avrupa'da en önemli ortağımızdır. 950 muhtarımızın katılımıyla buluşmamızı gerçekleştirdik. Bugüne kadar 41 binden fazla muhtar kardeşimizle bir araya geldik ülkemizin meselelerini istişare ettik. Uzun yıllar muhtarlarımız da elitist zihniyete maruz kalmıştı. Muhtarlarımıza hak ettiği değeri vererek bu anlayışı değişime zorladık. Türkiye'nin coğrafi konumuna hedeflerine uygun şekilde 360 derecelik bir perspektifle dış politikamızı icra ediyoruz. Başkalarının bize çizdiği istikamette değil özgür irademizle adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin çıkarı nereye ise oraya gidiyoruz. Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir.



"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN KİMLERİN MAŞASI OLDUĞU BELLİ"



Biz makas değiştirmiyoruz, Türkiye merkezli bir anlayışla hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz. Milli menfaatlerimiz önceliğimizdir. Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne de sayın Putin'in icabetiyle katıldım. Rusya, Venezuela, Özbekistan ve Kongo liderleriyle ikili görüşmelerim oldu. Türkiye tüm platformlarda NATO müttefiki ve AB üyeliği müzakereleri yürüten ülke konumundadır. TUSAŞ'ın yerleşkesine yapılan hain terör saldırısının haberini aldık. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının zamanlaması ve hedefi tesadüf değil. Bölücü örgütün kimlerin maşası olduğu son saldırıda bir kez daha kendini göstermiştir. Milletimizin bu saldırıyla neyin amaçlandığını net olarak gördüğüne inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Hain saldırıya cevabımızı inlerini başına geçirerek verdik. Toplam 213 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK ve MİT şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizden bir adım dahi geri atmayacağız. Türkiye bu beladan mutlaka kurtulacaktır. Terör yıllarca siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler. Diyalog artınca terör devreye girdi. Ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar. Türkiye'ye hainlik eden, Türkiye düşmanlarıyla hareket edenlerin akıbetleri berbat olacaktır. Bu millete kurşun sıkanlar ne bu dünyada ne de ebedi alemde iflah olmayacak, her zaman lanetle anılacaktır. Siyasi partilerimizin teröre karşı tek ses olmasını takdirle karşıladığımızı ifade ediyorum. Kınamayanları veya kınamış gibi yapanları milletimize havale ediyorum.



"DEPREM BÖLGESİNDE EVİNE GİRMEYEN HİÇBİR HAK SAHİBİ BIRAKMAYACAĞIZ"



Bir elimiz hep deprem bölgesinde. 101 bin 254 tane bağımsız bölümü sahiplerine teslim ettik. Cumartesi günü 11 ilimizde 29 bin konut teslim edildi. Toplam 130 bin konutun kurası çekildi. Yıl sonuna kadar 201 bin ev ve işyeri teslim edilecek. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibi bırakmayacağız. İskenderun Antakya Otoyolu'nun şimdiden bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızı Kültür Yolu Festivali için tebrik ediyorum. Festivalde görev alan sanatçı ve zanaatkarlarımızı tebrik ediyorum.