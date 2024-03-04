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Kabine bugün toplanacak... İşte kritik başlıklar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine#Ankara
Kabine bugün toplanacak... İşte kritik başlıklar
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 09:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantıda ekonomideki son durum, fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadele ele alınacak.

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Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak.

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek.

Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler görüşülecek.

 

SEÇİM GÜNÜ İÇİN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer alacak.

Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

 

TÜRKİYE'NİN GAZZE DİPLOMASİSİ

Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine#Ankara

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