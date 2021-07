‘Kâbil yanlışından bir an önce dönün’

Öztrak, MYK sonrasında yaptığı basın toplantısında şunları söyledi:

KİLİSEYE SALDIRI

“Kadıköy’de Surp Takavor Kilisesi’ne bir saygısızlık yapıldı. Kutsal mabedlere yönelik saygısızlıklar kabul edilemez. Bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.

15 Temmuz hain darbe girişiminin, beşinci yıldönümü geliyor. 31 Temmuz’da sona ermesi gereken, OHAL yetkilerinin kullanım süresinin, bir torba yasayla, üç yıl daha uzatılmasını kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz.

Her gün yüzlerce Afgan, konvoylar halinde Türkiye’ye giriyor. Erdoğan Afganistan’da Kâbil Havalimanı’nı korumaya gönüllü yazılıyor. Bu yanlıştan bir an evvel dönün. Mehmetçiğimizin ayağına değecek her taştan, sorumlu siz olursunuz.

İZMİR’DEKİ MİTİNG

(İzmir’deki miting) Miting CHP’nin düzenlediği bir miting değil. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da davet edilmiş ve davete icabet etmiş.”

Bu arada CHP Lideri Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle ilgili sözlerine Twitter’dan, “Devlet yönetiyorsun, ciddi ol biraz. Cesaretin varsa getir sandığı, al gençlerden cevabını” yanıtını verdi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara