Kabataş’tan Prens geçti

Dünyada bugüne kadar 130’dan fazla ülkede 13 milyon öğrencinin katıldığı gençlik eğitim programı ‘The Duke of Edinburgh’s International Award’, Türkiye’de, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) bünyesinde ‘Uluslararası Gençlik Ödül Programı’ ismiyle uygulanıyor. Prens Edward, babası Prens Philip tarafından kurulan bu eğitim programı kapsamında öğrencilerin çalışmalarını incelemek için dün Kabataş Erkek Lisesi’ndeydi.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Edinburgh Dükü Prens Edward, Kabataş Erkek Lisesi’ne üst düzey güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde geldi. Yaklaşık iki saat süren ziyarette Uluslararası Gençlik Ödül Programı kapsamında öğrencilerin oluşturdukları standda çalışmaları gözlemledi. Projede yer alan öğrencilerle tek tek sohbet eden Prens Edward el işi çalışmaları incelerken okulun müzik grubu öğrencileri de ‘Fly Me To the Moon’ ve ‘Memleketim’ şarkılarını çaldı. Müzik grubuyla da sohbet eden Prens Edward bağlamayla yakından ilgilendi ve bu enstrümanı çalan İpek Çetin’den bilgi aldı. Daha sonra bir öğrenciyle masa tenisi oynayan ve okulun robotik takımının çalışmaları hakkında bilgi alan Prens Edward, lisenin Boğaz’a nazır bahçesinde ziyaretçilerle tek tek sohbet etti.

KRALİÇE’DEN 15 YIL SONRA

- Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak, Prens Edward’a, 2008 yılında annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ziyaretinden ve anı defterindeki imzasından fotoğrafların yer aldığı bir hediye verdi. Prens Edward ayrılmadan önce son olarak annesinin daha önce imzaladığı anı defterinin bir arka sayfasını imzaladı ve okulun merdivenlerinde öğrencilerle ve öğretmenlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

PROGRAMIN 20. YILI

Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak, konuşmasında “Ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Uluslararası Ödül Programı’nın Türkiye’deki 20. yılını kutladığı bu yılda bizimle olması, programın ne kadar değerli ve önemli bir misyon taşıdığını gösteriyor. Gençlerin okul dışı aktivitelere katılmasını destekleyen ve disipline eden Ödül Programı sayesinde Türkiye’de 20 binden fazla gencimiz hayata hazırlandı” dedi.