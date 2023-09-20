Kabataş Erkek Lisesi’nde ‘Kraliyet’ hazırlığı

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Edinburgh Dükü Prens Edward, önümüzdeki hafta çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye gelecek. Prens Edward’ın Türkiye programı kapsamında ziyaret edeceği yerlerden biri de Kabataş Erkek Lisesi olacak. Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak, Prens Edward’a, 2008 yılında annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ziyaretinden bir fotoğraf karesi ile okulun anı defterindeki imzasını tablo olarak hediye edecek.

Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi’nden üst düzey bir ismi ağırlayacak olmanın öncesinde yapılan hazırlıkları ve bu ziyaretin nedeni olan eğitim projesini Hürriyet’e anlatan Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak şunları söyledi:

GENÇLİK PROGRAMI

“Dünyada bu güne kadar 13 milyon öğrencinin katıldığı, 130’dan fazla ülkede uygulanan, dünyanın önde gelen gençlik eğitim programlarından biri olan ‘The Duke of Edinburgh’s International Award’, Türkiye’de ‘Uluslararası Gençlik Ödül Programı’ ismiyle okulumuzda uygulanıyor. 4 yıldan beri Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) ile işbirliğimiz kapsamında sürdürüyoruz. Program çerçevesinde yürütülen faaliyetler sonucu öğrencilere sertifika veriliyor.

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TÜRKİYE’DEKİ YÜZÜ

Bu sertifika yurtdışındaki okullara kabullerinde de önemli bir referans oluyor. Kabataş Erkek Lisesi bu programdaki tüm başlıkları gönüllü öğrencileriyle kurumsal ciddiyetle uygulayan bir okul. Programın Türkiye’deki yüzü okulumuz oldu. Prens Edward, Edinburdh Projesi’yle ilgili pek çok ülke geziyor ve Türkiye’de neler yapıldığını Kabataş Erkek Lisesi’nde görmek istiyor. Okulumuza geldiğinde yapılan tüm çalışmaları yerinde görecek.”

KRALİÇE DE GELMİŞTİ

- Prens Edward’ın geçen yıl hayatını kaybeden annesi Kraliçe II. Elizabeth ve babası eski Edinburgh Dükü Prens Philip de 2008 yılında, “Okullararası Ortak Bilim Projesi” etkinlerine katılmak üzere Kabataş Erkek Lisesi’ni ziyaret etmişti. Müdür Bayrak, “Aradan yaklaşık 15 yıl geçtikten sonra yine önemli bir ziyarete ev sahipliği yapacak olmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Prens Edward’a, annesinin ziyareti sırasındadefterimizi imzalarken çekilen fotoğrafı ile anı defterimizdeki imzasını özel tasarım halinde hediye edeceğiz” dedi.

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Kraliçe II. Elizabeth

PROJENİN MİMARI PRENS PHİLİP

- The Duke of Edinburgh’s International Award, yani Türkiye’deki ismiyle ‘Uluslararası Gençlik Ödül Programı’,Kraliçe II. Elizabeth’in eşi, eski Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından 1956 yılında kuruldu. Türkiye, program ile 1995 yılında tanıştı. Ülkemizdeki ilk uygulayıcıları Türk-İngiliz Dostluk Derneği ve birkaç okul oldu. 2001 yılında TİKAV, Türk-İngiliz Dostluk Derneği ile işbirliği içinde programı ulusallaştırma çalışmalarını başlattı. Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 2023 yılı başı itibarıyla Türkiye’de 147 okul ve 8 binden fazla katılımcısı ile faaliyetlerine 34 ilde devam ediyor.

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Prens Philip

GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER

Uluslararası Gençlik Ödül Programı’yla öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve sosyal sorumluluk duygularının gelişmesi amaçlanıyor. Gönüllü olarak katılan öğrenciler okuldan bir danışman hoca seçiyor ve ‘Gönüllü Hizmet’, ‘Fiziksel Gelişim’, ‘Beceri Gelişim’ ve ‘Macera-Keşif’ alanlarında faaliyetlerde bulunuyor.