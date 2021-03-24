Jet lag nedir, neden olur ve nasıl geçer?

Jet lag, ani zaman değişiklikleri bu düzeni bozması bir takım sorunlardan birisidir. Havayolu pilotları, uçak mürettebatı ve sık seyahat edenler için bir sorundur. Hava yollarının jet lag sorunundan kaynaklanan pilot yorgunlukla mücadeleye yönelik düzenlemeleri vardır. Pek, jet lag etkisi için alınabilecek önlemler neler?

Uçuş öncesinde alabileceğiniz önlemler



-Seyahatinizden önce iyi dinlenin, sağlıklı beslenin ve vücut direncinizi yüksek tutun.

-Uçuş öncesinde uykunuzu almaya özen gösterin ve hazırlıklarınızı son güne bırakmayın.

-Seyahatinizden bir gün önce saatinizi gideceğiniz bölgenin yerel saatine göre değiştirin.

-Doğu yönüne gerçekleştireceğiniz seyahatinizden önceki birkaç gün erken kalkın. Seyahatiniz batı yönüneyse yatış saatinizi uzatın ve sabahları biraz daha fazla uyuyun.



Uçuş sırasında alabileceğiniz önlemler



-Uçakta uyanık kalmaya özen gösterin. Uzun süre uyanık kalmak için sıvı tüketin ve protein ağırlıklı beslenin. Peynir, balık, et, yumurta ve süt ürünlerini tercih edin.

-Uçuş sırasında dehidrasyonu (sıvı kaybını) önlemek için bol miktarda su tüketin.

-Kafeinli, gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durun.

-Bol bol C vitamini tüketin.

-Kabin egzersizlerini uygulayarak kan dolaşımınızı hızlandırın.



Uçuş sonrasında alabileceğiniz önlemler



-Gece vardıysanız uykunuz yoksa bile uyumaya çalışın.

-Mümkün olduğunca gün ışığı alın.

-Rahat uyumak için bitki çaylarını tercih edin.

-Uyku ilacı kullanmayın.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara