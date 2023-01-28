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Jet Fadıl’a tutuklama

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#Bayrampaşa#Jet Fadıl#Fadıl Akgündüz
Jet Fadıl’a tutuklama
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 07:00

Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılandığı davada mahkeme, sanık Fadıl ile yeğeni Mehmet Salih Obut’un tutuklanmasına karar verdi.

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Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Sabih Obut, İstanbul Bayrampaşa’daki Caprice Gold ve sözde Maldiv Adaları’ndaki Caprice Maldivler projeleriyle binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanıyordu. İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Akgündüz memleketi Siirt’ten SEGBİS’le katıldı. Duruşma savcısı, Akgündüz’e 614 kişiyi dolandırmaktan toplam6 bin 140 yıl, yeğeni Mehmet Salih Obut’a 6 bin 10 yıla, diğer yeğeni Avniye Obut ve eşi İbrahim Omut’a ise 6 biner yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme Akgündüz ile Mehmet Salih Obut’un tutuklanmalarına karar verdi. Avniye ve İbrahim Obut çifti hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.Duruşma sanıkların son savunmasını hazırlamaları için ertelendi. Fadıl Akgündüz duruşmanın ardından Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. 

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DAYISI DA MAĞDUR

Fadıl Akgündüz’ün dayısı Sait Obut, duruşma sonrası “Devletten Allah razı olsun. Daha ne söyleyeyim” dedi.

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#Bayrampaşa#Jet Fadıl#Fadıl Akgündüz

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