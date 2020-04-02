Jandarmanın baskın yaptığı evde, uyuşturucu bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında; 1 kilo 400 gram eroin, 20 gram metamfetamin ile hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.