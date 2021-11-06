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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına baskın

#Istanbul#Tarihi Eser Kaçakçılığı#Operasyon
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla yasadışı yollarla temin edilen Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 sikke ve obje ele geçirildi. Tarihi eserlere müşteri arayan C.İ. ve Ö.B. gözaltına alındı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde şüphelilerin Eyüpsultan'da oturduğu belirlendi. 

JANDARMA SUÇÜSTÜ YAPTI

Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eserleri satmak için alıcılarla buluşma yapacağını yer tespit edildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler, jandarma ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Kıskıvrak yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 14 bronz Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, 3 bronz tıp aleti, bronz kemer tokası, bronz haç, bronz cımbız, 2 adet bronz raptiye, 5 bronz halka ile 89 bronz-pirinç obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi. 

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YUNAN, ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

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Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi. 14 sikkenin Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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