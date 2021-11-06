Son dakika haberler... İstanbul'da yoğun sis! Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yoğun sis etkili oldu. Dün akşam saatlerinde kente çöken sis giderek etkisini artırırken, Meteoroloji yeni bir uyarıda bulundu ve sarı kodlu alarm verdi. İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis saatler ilerledikçe etkisini artırdı.
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Yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı.
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İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle köprüde görüş mesafesi bir hayli düştü.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de İstanbul'a yeni bir uyarıda bulundu.
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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PUS VE SİS UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
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Meteoroloji bugün beklenen yoğun sis nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
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Bugün; İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da yoğun sis görülecek.
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İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;
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İDO
08.30
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
08.30
Bandırma-Yenikapı-Bostancı
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BUDO
08.00
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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09.30
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
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10.00
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER
Üsküdar'da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti. Taksici Ahmet Yıldız, "Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok. Taksiler ya da Marmaray ile karşıya geçecekler" dedi. Faruk Kara "Beşiktaş'a geçecektim ama seferler iptal olmuş. Taksi ya da dolmuşla gideceğiz." dedi.
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KIZ KULESİ KAYBOLDU
İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar Sahili'nde bazılar sis manzarasını fotoğrafladı. Kız kulesini çekmek için geldiğini söyleyen Perihan Yaman "İstanbul çok güzel. Sis olduğundan Kız kulesini çekmeye gelmiştik. Maalesef hiç gözükmüyor. Sisin açılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.
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EMİNÖNÜ'NDE SİS
Sis nedeniyle Eminönü’nde simge olan vapurlar, Yeni Cami ve Galata Köprüsü adeta görünmez oldu. Sisli havada Eminönü vapur iskelelerinin yanında ve Galata Köprüsü’nde balık tutanlar dikkat çekti. Bazı İstanbulluların ise fotoğraf çektiği görüldü.
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İşte İstanbul'dan sis manzarası...
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Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi nden sis manzarası