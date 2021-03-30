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Gündem
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Jandarmadan 2 ilde şafak operasyonu; 16 gözaltı

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Jandarmadan 2 ilde şafak operasyonu; 16 gözaltı

AYDIN merkezli 2 ilde, silah ve uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü kurup silah ve uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik bu sabah Aydın ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 4 tabanca, 1 av tüfeği, uyuşturucu içiminde kullanılan 19 aparat, 1 hassas terazi, 23 uyuşturucu hap, 100 gram eroin, 80 gram metamfetamin ve 120 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

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