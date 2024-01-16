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Jandarma kaçak avcıları kıskıvrak yakaladı

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#Çorum#Jandarma#Kaçak Av
Jandarma kaçak avcıları kıskıvrak yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 17:02

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak avlanan 16 kişiye işlem yapıldı.

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Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve jandarma devriyelerince yaban hayatı ve av hayvanlarının korunmasına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak son üç ayda icra edilen denetim ve kontrollerde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nu ihlal eden 16 şahsa yasal işlem yapıldığı ve 4 şahsın av tüfeğine el konulduğu bildirildi. Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nın paydaş kurumlar ile koordine ve uyum içerisinde çalışarak, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerine titizlikle devam edeceği belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın konu kapsamında ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden jandarmaya bildirmesi, olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” denildi.

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#Çorum#Jandarma#Kaçak Av

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