Jakuzi iddialarına Sancaktepe Belediyesi önünde yanıt: Ne öyle bir oda, ne öyle bir jakuzi var

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Necati Özkan katıldığı bir programda, eski belediye başkanı Şeyma Döğücü'nün belediye binasına jakuzi yaptırdığı iddiasında bulundu. Sosyal medyada tartışma yaratan iddiayı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından açıklamayla yalanladı. Sancaktepe Ak Parti İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve bir grup partili de Sancaktepe Belediye Başkanlığı binası önünde açıklama yaptı.

"BİNA 2017'DE TAMAMLAYIP HİZMETE SUNULDU"

Turgay Akpınar, "Arkamızda gördüğünüz Sancaktepe belediye binası o dönemin belediye başkanı İsmail Erdem başkanımızın 2017'de tamamlayıp ve Sancaktepe halkımızın hizmetine sunduğu bir bina. Bu binanın dördüncü katı, çatı katı. Siz de göreceksiniz. Görüntülerinizde muhakkak olacak. Çatı katında çatı arasında başkanlık katı olarak tabir edilen mekan var. Bu mekan içerisinde de Sancaktepe belediye başkanının makam odası, özel kalem müdürünün odası ve vatandaşlarımızın bekleme salonları, 20 metrekarelik bir mutfağı ve danışmanlarının danışman birimlerinin oturduğu kullandığı odalardan mevcut bir mekan. Toplantı salonlarının olduğu bir mekan. Ayrıca bu çatı katının bazı kesimleri zaten eğimlerden dolayı da kullanılmayan birçok alanı mevcut" dedi.

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"ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN BİR DURUM"

"Bu anlamda Sayın Necati Özkan'ın nereyi gezdiğini, nerede jakuzi gördüğünü ben de çok merak ediyorum" diyen Akpınar, "Ben sizlerden de rica ediyorum. Az sonra belediye binasına çıkın. O bahsedilen ve sosyal medyada gördüğümüz o jakuziyi bulabilecek misiniz? Kesinlikle bulamayacaksınız. Çünkü ne öyle bir oda var, ne öyle bir jakuzi var. Bu insani, vicdani, ahlaki olmayan yaklaşımla ve CHP'li büyükşehir belediye başkanının danışmanı olan bu arkadaşın böyle vicdansız ve insafsızca yargılamasıyla yerini gezmeden, görmeden varmış gibi beyanlarıyla algı oluşturulmaya çalışılan bir durum. O yüzden de biz bekleriz ki bu arkadaşlarımızın Sancaktepe halkına yeni seçilen yönetimde Sancaktepe halkına hizmet etmesini arzu ediyoruz. Ama iftirayla ahlaksızlıkla, yanlış haber yapıp bu zihniyetin çamur at izi kalsın anlayışıyla bir yere varamayacağını biz de biliyoruz. Tüm vatandaşlarımız da biliyor. Ben hiçbir zaman da bizim belediye başkanlarımızın katlarında böyle sosyal medyada görünen çok şatafatlı ne jakuzisi ne kullanım alanları olduğuna şahit olmadım. Böyle bir şey bizim zihniyetimizde yok. Ama ben tüm basın mensupları arkadaşlarımdan özelikle sizlerin vasıtasıyla hem kamuoyu vicdanına bunları takdim etmek, sunmak istiyorum. Hem de Sancaktepe halkımızın bu linç girişimini bu ahlaksızca davranışları yapan kişi ve şahısları kendi vicdanlarına havale ediyorum" diye konuştu.

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Akpınar, "Başkanımız malum bayram tatili vesilesi ile şehir dışında. Kendileri böyle bir girişimde bulunacak. Hukuki sürecini değerlendirecektir muhakkak. Ama bize akseden bir konu şu anda yok. Ama başkanımızın bunu devam ettireceğine inanıyorum." diye konuştu.