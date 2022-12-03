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İznik’te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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#Bursa#İznik#Uyuşturucu
İznik’te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 22:06

Bursa’nın İznik ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrasında takibe alınan bir araç İznik’te Elbeyli Hespekli mevkiinde durduruldu. Araçta arama yapan polis ekipleri 30 gram metamfetamin, 11 bin 300 lira nakit para, 2 adet payp apart, 2 gram selvi, 7 adet cam kavanoz içerisinde 2 kilo 600 gram esrar, 25 adet dolu fişek, 1 hassas terazi ve bir motosiklete ait çalıntı plaka ele geçirildi. Polis ekiplerince araçta suçüstü yakalanan M.T., A.T. ve İ.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Bursa#İznik#Uyuşturucu

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