İznik Belediyesi’nden liselere maske ve hijyen seti desteği

İznik Belediyesi, 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıfların yüz yüze eğitimde ders başı yapmaları dolayısıyla kentteki okullara toplamda 35 bin adet maske ve hijyen seti desteğinde bulundu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, maske ve hijyen kitlerini bizzat kendileri okullara giderek, teslim etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kağan Mehmet Usta "Yüz yüze eğitimde bugün yeni bir süreç başladı. Bizlerde bu zor süreçte ilk günden itibaren eğitime, okullarımıza ve öğrenci ve öğretmenlerimize desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bugün de toplamda 35 bin maske ile hijyen setini ilkokul ve liselerimize teslim ediyoruz. Rabbim bu pandemi sürecini bir an önce hayırlısıyla bitirmeyi nasip eylesin" dedi.