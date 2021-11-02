İzne ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı! Arama çalışmaları ülke çapında sürüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Tosuncuk kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma'Tosuncuk' kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma#Tosuncuk
Dün Kanıtlayın hisselerimi satacağım demişti... İşler kızışıyor Elon Muska yanıt gecikmediDün 'Kanıtlayın hisselerimi satacağım' demişti... İşler kızışıyor! Elon Musk'a yanıt gecikmedi#Elon Musk
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
Düğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme İki doktordan şaşırtan davaDüğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme! İki doktordan şaşırtan dava#TRABZON
Aşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktıAşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktı!#Koronavirüs
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
O film de kara listeye girdi: Kocam lanetlendiO film de kara listeye girdi: Kocam "lanetlendi' #Alec Baldwin
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

İzne ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı! Arama çalışmaları ülke çapında sürüyor

#Tokat#Kayıp Polis#Musa Tüzün

Tokat'ın Almus ilçesinde, yıllık izne ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün’ü (39) arama çalışmaları sürüyor. Tokat Valiliği, kayıp olan polis memurunu arama çalışmalarının ülke çapında sürdüğünü bildirdi.

Haberin Devamı

Almus İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memuru Musa Tüzün, 22 Ekim'de 20 günlük yıllık izne ayırıldı. İzne çıktığı günden sonra haber alınamayan Tüzün için yakınları, 28 Ekim’de polise kayıp başvurusu yaptı. Tüzün'ün evinde yapılan incelemede cep telefonu sessiz moda alınmış olarak bulundu. Almus için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin, ilçe yakınındaki ormanda çalışmaları sürüyor.

Tokatta polis memuru Musa Tüzün sır oldu

İlgili Haber:Tokat'ta polis memuru Musa Tüzün sır oldu

"ARAMA ÇALIŞMALARI ÜLKE ÇAPINDA SÜRÜYOR"

Tokat Valiliği’nden polis memuru Tüzün’ün kaybolmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tokat ili, Almus İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Polis Memuru Musa Tüzün, 22 Ekim’de izne ayrılmış, 28 Ekim 2021 tarihinde izne ayrıldığı günden itibaren ailesi tarafından ulaşılamadığı haberinin alınması üzerine, kayıp polis memurumuzun bulunması için Tokat genelinde AFAD, Jandarma, Polis ve diğer ekiplerimizin katılımlarıyla yoğun bir şekilde tüm imkanlar kullanılarak, bütün detaylar ve ihtimaller dikkate alınarak başlatılan aramalar devam etmektedir. Ayrıca ülke çapında da kayıp polis memurumuzun bulunması için aramalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokat#Kayıp Polis#Musa Tüzün

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka