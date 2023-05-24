Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmit'te partililer arasında 'işaret' gerginliği

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#İzmit#Polis
İzmitte partililer arasında işaret gerginliği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 17:40

İZMİT’te Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) seçim standı önünden geçerken zafer işareti yapan 2 kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbededen uzaklaşmaya çalışan 2 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kurulan standa sığındı. İki parti görevlileri arasında tartışma yaşanırken, polis cadde üzerinde tedbir aldı.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. MHP'ye ait seçim standının önünden geçen, isimleri öğrenilemeyen iki kişi, zafer işareti yapınca stant görevlileri arasından gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin arbedeye dönüşmesiyle 2 kişi, yaklaşık 100 metre ileride bulunan CHP'nin seçim standına sığındı. İki parti görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. İki parti standı arasında polis ekipleri tarafından tedbir alındı. Zafer işareti yapan 2 kişi, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#İzmit#Polis

BAKMADAN GEÇME!

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Pahalı bir düğünle başlayan evlilikler daha mı kısa sürüyor?

#Evlilik
Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir! ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

#Sağlık