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İzmit Körfezi turkuaza büründü... Uzman isim nedenini açıkladı: Kokolitofor

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#İzmit Körfezi#Kocaeli#Kokolitofor
İzmit Körfezi turkuaza büründü... Uzman isim nedenini açıkladı: Kokolitofor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 09:44

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, İzmit Körfezi'nin turkuaz renge bürünmesine ilişkin, "Kokolitofor denilen tek hücreli canlıların sayıca artışının sonucunda meydana geliyor. Çok endişe edilir ya da çok garipsenir bir durum değil. Zaman zaman rastlıyoruz" dedi.

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Önceki yıllarda müsilaj ve sanayi atıkları nedeniyle çeşitli renklere bürünen İzmit Körfezi, bu kez turkuaz rengini aldı. Renk değişimi, NASA'nın uydu görüntülerine de yansıdı.

İzmit Körfezi turkuaza büründü... Uzman isim nedenini açıkladı: Kokolitofor

Körfezdeki değişime ilişkin konuşan Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, "Bu oluşumlar, zaman zaman rastladığımız bizi çok şaşırtmayan oluşumlar. Kokolitofor denilen tek hücreli canlıların sayıca artışının sonucunda meydana geliyor.

İzmit Körfezi turkuaza büründü... Uzman isim nedenini açıkladı: Kokolitofor

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Bölgemizde daha evvel de yine yılın bu zamanlarında aşağı yukarı meydana gelmişti. Büyük ölçüde bu tür canlıları besleyen, besleyici element tabir edilen azotlu ve fosforlu bileşiklerin miktar olarak yeterli olması ve üremelerini desteklemesi durumunda gerçekleşen bir durumdur. Ancak bölgenin doğal fitoplankton türleri içerisinde bu türlerin de olduğunu biliyoruz.

İzmit Körfezi turkuaza büründü... Uzman isim nedenini açıkladı: Kokolitofor

Zaman zaman Karadeniz'den akıntılar ile boğazlardan İstanbul'a, oradan da İzmit Körfezi'ne sürüklenebiliyorlar. İzmit Körfezi, üremeleri için daha dingin bir ortam sağlıyor. Besleyici elementler bakımından da İzmit Körfezi'ndeki azotlu ve fosforlu bileşikler muhtemelen üremeleri için uygun ortam hazırlıyor. Dolayısıyla da sayıca artıyorlar" dedi.

İzmit Körfezi turkuaza büründü... Uzman isim nedenini açıkladı: Kokolitofor

'ZAMAN ZAMAN RASTLIYORUZ'

Yaşanan sürecin doğal olduğunu anlatan Prof. Dr. Ergül, "Çok endişe edilir ya da çok garipsenir bir durum değil. Zaman zaman rastlıyoruz. Meteorolojik koşullarda üremelerini destekleyen rüzgar, su sıcaklığı gibi faktörleri uygun hale getirdiğinde; bu canlıların sayıca artışları, buna bağlı olarak da su üzerinde turkuaz renklenmenin görülmesi doğal kabul edilebilir. Umarım uzun süre devam etmez. Daha önceki tecrübelerimiz, birkaç hafta içerisinde bu oluşumların kaybolduğunu ve sayılarının normale indiğini gösteriyor. Dolayısıyla sürecin bu şekilde işleyeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. 

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İzmit Körfezi turkuaza büründü... Uzman isim nedenini açıkladı: Kokolitofor

İzmit Körfezi turkuaza büründü... Uzman isim nedenini açıkladı: Kokolitofor

 

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#İzmit Körfezi#Kocaeli#Kokolitofor

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