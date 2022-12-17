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İzmit Körfezi, kısmen kahverengiye büründü

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#İzmit Körfezi#Kahverengi#Körfez
İzmit Körfezi, kısmen kahverengiye büründü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 16:57

İzmit Körfezi'nin bir bölümü, alg çoğalmasıyla kahverengiye büründü. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, renk değişiminin doğrudan zararı olmadığını, şiddetli rüzgar sonrası durgun havalarda oluştuğunu söyledi. 

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İzmit Körfezi marina bölgesinde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölümlerde denizin rengi, kahverengiye dönüştü. Kıyı şeridinde gezen ve bisiklet kullananların bazıları, renk değişimini fark ederek durup denize baktı. Yıllardır bölgede balık tutanlar ise havadaki ani ısı değişikliklerinde zaman zaman böyle manzaralarla karşılaştıklarını belirtti. 

İzmit Körfezi, kısmen kahverengiye büründü


Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, "Şiddetli rüzgarların ardından durgun havalar oluştuğunda aşırı alg çoğalması meydana geliyor. Birçoğunun doğrudan zararı yoktur. Görsel ve koku kirliliği oluşturur. Yaklaşık 1 hafta- 10 içerisinde dibe çöker ve daha sonra da dipte parçalanırlar. Parçalanırken oksijen tüketeceği için ekosistem için iyi bir oluşum değildir” dedi.

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İzmit Körfezi, kısmen kahverengiye büründü

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#İzmit Körfezi#Kahverengi#Körfez

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