İzmir'in en lüks eğlence mekanına baskın! 'Zirek Kardeşler' ve 'Alabaylar' çetesi çökertildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştıkları belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Söz konusu suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları tespit edildi.

Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, önceden belirlenen çok sayıda ev ve iş yerlerine, 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi. İzmir'deki ünlü bir gece kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 bin 880 adet ecstasy, 5 bin 711 sentetik hap, 67 bin 29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet 'Akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 87 adet 7,62 mm fişek, 2 hassas terazi ele geçirildi. 3'ü aktif, 1'i emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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ÇETE LİDERİ ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, “İzmir’i sarsan bir operasyon bu. En lüks gece kulübüne yapıldı bu operasyon. Suç örgütü yıllardır elde ettiği gelirle İzmir’in en popüler bu gece kulübünü alıyor bunun üst katına örgütsel görüşmelerini yaptıkları ofis yapıyor biz örgüte teknik ve fiziki takip yapıyoruz operasyon günü denize sıfır olan bu gece kulübüne denizden, havadan, karadan özel harekâtla giriyoruz.

İzmir’in en önemli 2 suç örgütü Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütünün uyuşturucu satışı, silah ticareti, rüşvet gibi suçlara karıştığı bu suçlardan elde ettikleri gelirleri de İzmir’in en ünlü gece kulüplerinde de akladıkları tespitinde bulunuldu. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı ve konum gereği İzmir’e hem denize sıfır. Polis karadan giriyor havadan takip ediyor ama çete liderleri denizden de kaçabilir diye İzmir polisi botlarla da operasyon gerçekleştiriyor.

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Operasyon anında çete liderlerinin terasta toplantı yaptığı an polis helikopteri tarafından kaydedildi. Havadan, karadan ve denizden polis kuşatmışken çete lideri A.Z. yan taraftaki, çatıya kaçıyor. yan mekanın çatısına çıktı kaçarken helikopter takibe aldı deniz tarafına inince yakalandı ve gözaltına alındı.

Daha ilginç bir şey var, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu çete üyelerine yardım yataklık ve bir takım bilgi paylaşan polisleri de tesit etti. 3’ü aktif görevde olan polis memuru olmak üzere 4 kamu görevlisi bu operasyonda gözaltına alındı. Zirek ve Alabaylar suç örgütü üyelerinden 20 kişi daha gözaltına alındı.