İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı

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Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı. Bozdağ'ın zirvesi, beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi geçti. 2 bin 159 metreyle Honaz Dağı ve Murat Dağı'ndan sonra Ege Bölgesi'nin en yüksek 3'üncü zirvesi olan Bozdağ'da ağaçların üzeri ve yollar, beyaz örtüyle kaplandı.



Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Yolda kalan araçlar ekiplerce çekildi.

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