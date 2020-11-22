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DHA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

İzmir'den şaşkına çeviren görüntü! AVM'de koronavirüs önlemlerini böyle deldiler

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İzmir'den şaşkına çeviren görüntü! AVM'de koronavirüs önlemlerini böyle deldiler
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İzmir’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yere oturup yemeklerini yiyerek alınan önlemleri hiçe saydılar.

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılırken, paket servis ya da ’gel- al’ hizmetine geçildi. İzmir’de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yediği görüldü. 

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