İzmir’den Mersin’e 57 yaban hayvanı



Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle farklı türlerdeki 5 yaban hayvanı Tarsus Doğa Parkı’ndan İzmir’e gönderildi. 57 yaban hayvanı da İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndan Tarsus’a getirildi. 83 türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan Tarsus Doğa Parkı’na yeni katılan yaban hayvanları, ilerleyen günlerde ziyaretçilerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı’ndan İzmir’e 2’si dişi, 1’i erkek 3 tiftik keçisi ve 1’i erkek, 1’i dişi 2 cüce domuz olmak üzere toplam 5 yaban hayvanı gönderildi. İzmir’den de barınma kapasitesinin üzerine çıkan 11 türde 57 yaban hayvanı Tarsus’a getirildi. Aralarında sırtlan, yılan, ceylan, kınalı keklik, kızıl geyik gibi türlerin bulunduğu yaban hayvanları hayvan nakil aracıyla Tarsus Doğa Parkı’na ulaştırıldı. İki Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı iş birliği, yer değişimi sayesinde hayvanların yaşam kalitesinin düşürülmemesini amaçlıyor.

BU YAZ 7 YAVRU DÜNYAYA GELDİ

Öte yandan Tarsus Doğa Parkı’nda yeni doğumlar da gerçekleşiyor. Yaz aylarının başında 3 ceylan, 2 alageyik, 1 kızıl geyik ve 1 beyaz geyik olmak üzere 7 yavru dünyaya gözlerini açmıştı. Tarsus Doğa Parkı ekipleri, yeni yavruların bakımlarını da özenle gerçekleştiriyor.