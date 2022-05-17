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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama

#İzmir#Uyuşturucu Operasyonu #Tutuklama
İzmirdeki uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama

İzmir'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında, evli ve 1 çocuk annesi kadını kendi evinde zorla tutarak uyuşturucu madde kullandırdığı iddiasıyla suçlanan, televizyon programına telefonla bağlanarak iddiaları reddeden A.B.'nin (36) de olduğu belirtildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk olmak üzere 5 ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. Yaklaşık 5 ay süren saha ve analiz çalışmalarının ardından, geçen hafta cuma günü operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 69 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda satışa hazır esrar, skunk ve metamfetamin, sentetik ecza hapları, 9 tabanca, 1 tüfek ve 28 mermi ele geçirildi.

"KAMERALARI HIRSIZLARA KARŞI TAKTIRDIM"

Gözaltına alınanlar arasında, evli ve 1 çocuk annesi kadını kendi evinde zorla tutarak uyuşturucu madde kullandırdığı iddiasıyla suçlanan, telefonla bağlandığı televizyon programında iddiaları reddeden A.B.'nin de olduğu belirtildi. A.B.'nin, olası polis baskınına karşı evinin her bölümüne, eve çıkan sokakları görecek şekilde ayarlanmış, uzaktan kontrol edebileceği güvenlik kameraları yerleştirdiği belirlendi.

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Evde yapılan aramalarda özel frekansları dinleyebilen telsizler, tabanca mermileri ve yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi. A.B.'nin polisteki sorgusunda, "Ben uyuşturucu kullanıyorum ama satmıyorum. Evimdeki güvenlik kameraları da çevredeki hırsızlara karşı aldığım önlem, polis baskınına karşı taktırmadım" dediği belirtildi.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 34’ü emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 34 şüpheliden A.B.'nin de aralarında olduğu 32 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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#İzmir#Uyuşturucu Operasyonu #Tutuklama

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