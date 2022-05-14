İzmir'de uyuşturucu tacirlerine film gibi operasyon! 'Polis operasyon yaparsa' diye her yere kamera taktırmış

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve şebekelerle mücadelesini son sürat sürdürüyor. Ekipler, Buca, Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonların deşifre edilmesine yönelik 5 aydır sürdürülen saha ve analiz çalışmaları sonucu 42 şüpheliyi gözaltına almıştı. 13 Mayıs günü gerçekleştirilen eş zamanlı şafak baskınında ise 28 adreste 27 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI, TORBACILAR UYKULARINDA YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyona havadan polis helikopteriyle destek verilirken, uyuşturucu tacirlerinin kapıları da özel harekat polisleri tarafından koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyona uykularında yakalanan şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyon havadan polis helikopteri ile görüntülenirken, operasyon görüntüleri macera filmlerini aratmadı.

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'POLİS OPERASYON YAPARSA' DİYE HER YERE KAMERA TAKTIRMIŞ

Öte yandan operasyonda, ulusal bir kanalda yayınlanan gündüz kuşağı programında ‘evli ve bir çocuk annesi kadını, kendi evinde zorla tutarak, zorla madde kullandırdığı’ iddiası ile konu edilen ve telefon ile canlı yayına bağlanan A.B. (36) de yakalandı. A.B.'nin evinin her bölümüne güvenlik kamerası yerleştirdiği görülürken, şüphelinin ayrıca; kolluk birimlerinin gerçekleştireceği bir operasyona karşı önlem almak amacıyla evine çıkan sokakları görecek şekilde ayarlanmış ve uzaktan kontrol edebileceği güvenlik kameraları da yerleştirdiği tespit edildi.

Adresinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunan A.B.'nin evinde yapılan aramalarda, özel frekanslarını dinleyebilen telsizler ve tabanca fişekleri de ele geçirildi.

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YÜKLÜ MİKTARDA ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ

İzmir polisinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda esrar-skank maddesi, metamfetamin, sentetik ecza ürünü, 9 tabanca, 1 tüfek ve 28 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, İzmir Emniyeti başta sokak satıcıları olmak üzere uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.