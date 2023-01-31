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İzmir'deki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 gözaltı

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#İzmir#Polis#Narkotik
İzmirdeki Kökünü Kurutma operasyonunda 59 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 09:47

İZMİR'in 11 ilçesinde jandarmanın düzenlediği 'Kökünü Kurutma' operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 59 şüpheli de gözaltına alındı.

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İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan 68 şüphelinin yakalanması için 23 Ocak'ta, 272 jandarma personelinin katılımıyla 11 ilçede 'Kökünü Kurutma' operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında 31 bin 234 gram kubar esrar, 4 bin 3 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 617 gram metamfetamin, 4 hassas terazi, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 150 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda 59 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, aranan 8 şüphelinin daha yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.

İzmirdeki Kökünü Kurutma operasyonunda 59 gözaltı

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#İzmir#Polis#Narkotik

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