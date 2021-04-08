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GeriGündem İzmir'deki kavgada 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni 'çocuğa cinsel taciz' iddiası
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Davut CAN/İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 08.04.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

İzmir'deki kavgada 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni 'çocuğa cinsel taciz' iddiası

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İzmir'deki kavgada 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni 'çocuğa cinsel taciz' iddiası

İzmir'in Konak ilçesinde dün akşam 6 kişinin yaralandığı kavganın, kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla çıktığı belirtildi.

Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta, dün saat 20.30 sıralarında, iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfek ve tabancalar da kullanıldı. Kavgada saçmaların isabet ettiği Kudret L. (31), Adem L. (27), Kadriye L. (29), Yeliz E. (44), Meriç G. (26) ve Kadir Ç. (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İzmirdeki kavgada 6 kişi yaralanmıştı Nedeni çocuğa cinsel taciz iddiası


Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen 6 pompalı tüfek ve 1 tabancaya el konuldu.

Bu arada kavganın 6 Nisan'da bir kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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