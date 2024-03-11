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Bıçaklı saldırıda İlayda Alkan hayatını kaybetmişti, annesi yaralanmıştı! Kan donduran olay kamerada

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#İzmir#Kadın Cinayeti#İlayda Alkan
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 17:38

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uğradığı bıçakla saldırı sonucu İlayda Alkan'ın (20) öldürüldüğü, annesi Oya Tarhan'ın (45) ise yaralandığı korkunç olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde İlayda'nın katil zanlısı Yunus Yılmaz'a (32) direndiği görüldü.

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Olay, 8 Mart saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, ardından bir banka oturdu. Bu sırada Oya Tarhan ve kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi Oya Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Şüpheli Yunus Yılmaz ise mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Bıçaklı saldırıda İlayda Alkan hayatını kaybetmişti, annesi yaralanmıştı Kan donduran olay kamerada

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"NEDENİNİ HATIRLAMIYORUM" DEDİ!

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli Yunus Yılmaz ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.

İLAYDA'NIN KATİLE DİRENDİĞİ ANLAR KAMERADA

Olay anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde İlayda'nın kendisine saldıran Yunus Yılmaz’a direndiği görüldü. Olayın görüntüleri savcılık dosyasına girdi.

Bıçaklı saldırıda İlayda Alkan hayatını kaybetmişti, annesi yaralanmıştı Kan donduran olay kamerada

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#İzmir#Kadın Cinayeti#İlayda Alkan

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