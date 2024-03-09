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İzmir'de dehşet! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda Alkan hayatını kaybetti, annesi yaralandı

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#İzmir#Kadın Cinayeti#İlayda Alkan
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 17:23

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yolda yürürken Yunus Y.'nin (32) bıçaklı saldırısına uğrayan İlayda Alkan (20) hayatını kaybetti, annesi Oya Tarhan (45) yaralandı. Katil zanlısı Yunus Y.'nin ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. İlayda'nın babası Rıza Alkan, "Polisten öğrendiğime göre yolda yürürlerken, şüpheli oturduğu banktan direkt ayağa kalkıp bıçaklamaya başlamış. Kızım 13, eşim 8 bıçak darbesi almış. Mantığım bu işi almıyor. Şüpheliyi tanımıyoruz" diye konuştu.

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, yolda yürürken, yanlarına gelen ve bir hastanede veri giriş memuru olarak çalışan Yunus Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Y. de bacağından yaralandı.

Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi Oya Alkan’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İzmirde dehşet 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda Alkan hayatını kaybetti, annesi yaralandı

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Şüpheli Yunus Y. ise mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Y., Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli Yunus Y.'nin ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.

İzmirde dehşet 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda Alkan hayatını kaybetti, annesi yaralandı

"KIZIM 13, EŞİM 8 BIÇAK DARBESİ ALMIŞ"

Öldürülen İlayda'ın babası koltuk imalatçısı Rıza Alkan (40), "Polisten öğrendiğime göre yolda yürürlerken, şüpheli oturduğu banktan direkt ayağa kalkıp bıçaklamaya başlamış. Kızım 13, eşim 8 bıçak darbesi almış. Mantığım bu işi almıyor. Şüpheliyi tanımıyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü'nde böyle bir olay yaşandı. Eşim ve kızıma bunu yapanın en ağır cezaya çarpılmasını istiyorum. Kızım aşçı olup, gemilerde çalışmak istiyordu" dedi.

İzmirde dehşet 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda Alkan hayatını kaybetti, annesi yaralandı

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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#İzmir#Kadın Cinayeti#İlayda Alkan

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