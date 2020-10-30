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HaberlerGündem Haberleriİzmir'de yıkılan 8 katlı binanın eski ve yeni hali depremin şiddetini ortaya çıkarıyor
GeriGündem İzmir'de yıkılan 8 katlı binanın eski ve yeni hali depremin şiddetini ortaya çıkarıyor
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Haber Giriş: 30.10.2020 - 23:12 | Son Güncelleme:

İzmir'de yıkılan 8 katlı binanın eski ve yeni hali depremin şiddetini ortaya çıkarıyor

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İzmir'deki 6.6 büyüklüğünde depremde yıkılan Bayraklı'daki 8 katlı binanın yıkılmadan önceki fotoğrafı depremin şiddetini ortaya çıkardı. CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Oğuz Cem Çelik, binanın bu şekilde yıkılmasıyla ilgili olarak, "Özellikle giriş katlar ticari amaçla kullanıldığı için daha çok duvarlar, bölme duvarları niteliğinde elemanların yapılmaması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yapı o katta üst katlara göre biraz daha zayıf karakterde oluyor ve yapı bu kat üzerinde kayarak göçmeye başlıyor. Nedenlerden biri bu olabilir" dedi.

Çelik'in binanın çökmesiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Özellikle giriş katlar ticari amaçla kullanıldığı için daha çok duvarlar, bölme duvarları niteliğinde elemanların yapılmaması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Binanın sadece çevresinde değil, iç hacimde de aynısı yapılıyor. Binalar bir bütün olarak çalıştığı için depremde, yapı o katta üst katlara göre biraz daha zayıf karakterde oluyor ve yapı bu kat üzerinde kayarak göçmeye başlıyor. Bu tür binalar olabilir, yeter ki binanın taşıyıcı sistemini duvarların bazılarını da betonarme olarak yapıp yapının esnekliğini bir miktar azaltmamız gerekiyor.  Nedenlerden biri bu olabilir.

Malzeme dayanımındaki yetersizlikten kaynaklanmış olabilir. Zemin koşulları da olabilir. Bu bölgedeki zemin koşullarının çok çok zayıf olduğunu biliyoruz. Başka nedenler de var. Örneğin projelendirme hatası olabilir. Ya da proje tamamen doğru olabilir, bir inşaat hatası olabilir. Ya da zaman içerisinde bir değişiklik, yapılmaması gereken bir müdahale yapılmış olabilir."

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