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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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#Uyuşturucu#Operasyon#İzmir
İzmirde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 08:18

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'da 1'i kadın 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, U.K, S.T. ve M.K.'yi takibe aldı. Takip sonrası şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı.

Polisin aramasında 2 hassas terazi, 300 gram esrar, 26 gram kokain, 1570 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 27 bin 300 TL, 20 euro ve 6 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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