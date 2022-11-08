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İzmir'de üniversitede deney sırasındaki patlamada yaralanan akademisyen Dr. Ahmet Eryaşar'ın durumu ağır

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#İzmir#Ege Üniversitesi#Deney
İzmirde üniversitede deney sırasındaki patlamada yaralanan akademisyen Dr. Ahmet Eryaşarın durumu ağır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 15:38

İzmir'de Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde deney sırasında yaşanan patlamada yaralanan Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Eryaşar'ın sağlık durumunun ağır olduğu, idari personel Bünyamin Çalışan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, dün saat 15.30 sıralarında deney sırasında patlama meydana geldi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Eryaşar ile idari personel Bünyamin Çalışan, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Eryaşar ile Çalışan, tedavi altına alındı. Eryaşar'ın sağlık durumunun ağır olduğu, Çalışan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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#İzmir#Ege Üniversitesi#Deney

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