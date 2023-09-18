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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon! Mağarada bomba malzemeleri ele geçirildi

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#İzmir#Deaş#Terör
İzmirde terör örgütü DEAŞa operasyon Mağarada bomba malzemeleri ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 10:49

İzmir'in Bornova ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yöenlik operasyon düzenlendi. Terör örgütünün kullandığı bir mağaraya yapılan baskında bomba malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i ise tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında, PÖH, Bomba İmha, Olay Yeri İnceleme ve Çevik Kuvvet- PAK ekipleri ile birlikte Bornova ilçesinde tespit edilen bir mağaraya baskın yapıldı.

Yapılan aramada, DEAŞ mensubu şahıslar tarafından gömülen silah, mühimmat, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

BOMBA MALZEMELERİ MAĞARADA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan açıklamada, mağara içerisine gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, yarım libre jel dinamit lokumu, parça tesiri amacıyla kullanılan vidalar ve somunlar, bomba yapmak amaçlı metal boru, 1 adet markası belli olmayan tabanca ve şarjörü, 1 adet markası belli olmayan uzun namlulu silah olduğu belirtildi.

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 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olduğu tespit edilen 10 kişi yakalandı. Devam eden çalışmalarda ele geçirilen 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 19 adet tabanca fişeği, 27 adet av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İzmir#Deaş#Terör

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