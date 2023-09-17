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Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Adana'da 17 DEAŞ'lı yakalandı

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#Ali Yerlikaya#Adana#DEAŞ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 16:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 12'si hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 17 terör örgütü mensubu yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı; 5'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Adanada 17 DEAŞlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Adanada 17 DEAŞlı yakalandı

Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi. 

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Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Adanada 17 DEAŞlı yakalandı

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Adanada 17 DEAŞlı yakalandı

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#Ali Yerlikaya#Adana#DEAŞ

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