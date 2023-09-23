İzmir’de terör örgütlerine yönelik operasyon: 10 şüpheli gözaltında

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak İzmir ili Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menderes ve Menemen ilçelerinde operasyon gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen operasyonlar sonucunca PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten (1), PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (15) ve THKO, THKP/C, TKP/ML ve DHKP/C terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen (4) şüpheli olmak üzere toplam (20) şüpheliye operasyon düzenlenmiştir.

operasyon neticesinde; (10) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, (10) şüpheli şahsın yakalama çalışmaları ise devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.